Sağlık Çalışanlarının Dikkatine! Promosyon Ödemeleri Hakkında Son Dakika Bilgisi… Ödeme Takvimi Açıklandı; Kimler Promosyondan Faydalanacak?
Bir süredir kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ödenmesi için kurumlar ile bankalar arasında devam eden promosyon görüşmelerine bir yenisi daha eklendi. Konuya ilişkin açıklama gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ek ödemeler ve promosyona ilişkin son dakika gelişmelerini duyurdu. Öte yandan bakanlık adına açıklamayı yapan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. İşte detaylar...
Bir süredir kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ödenmesi için kurumlar ile bankalar arasında devam eden promosyon görüşmelerine bir yenisi daha eklendi. Konuya ilişkin açıklama gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ek ödemeler ve promosyona ilişkin son dakika gelişmelerini duyurdu. Öte yandan bakanlık adına açıklamayı yapan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ve teşvik ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı banka promosyonları ne zaman verilecek? Sağlık Bakanlığı promosyon ve teşvik ödemeleri kimlere ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…
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21 Kas 2022 - 16:23 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.