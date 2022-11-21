Petek Dinçöz ve Eşi Nida Büyükbayraktar'ın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nasıl tanıştı, nasıl evlenmeye karar verdi?
Şimdilerde sahnelere geri dönmesi ve çektiği klibinde yeniden kalça dans şovları ile gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken Petek Dinçöz, yeni klibi yayına girmeden önce Posta Gazetesi’nden Alev Gürsoy Cimin’e konuştu. Pek çok konuda itiraflarda bulunan Petek Dinçöz, özellikle yeni eşi Nida Büyükbayraktar hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu Nida Büyükbayraktar hakkında bomba bir itirafta bulunan Petek Dinçöz ile ilgili son detaylar haberimizde..
Şimdilerde sahnelere geri dönmesi ve çektiği klibinde yeniden kalça dans şovları ile gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken Petek Dinçöz, yeni klibi yayına girmeden önce Posta Gazetesi’nden Alev Gürsoy Cimin’e konuştu. Pek çok konuda itiraflarda bulunan Petek Dinçöz, özellikle yeni eşi Nida Büyükbayraktar hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu Nida Büyükbayraktar hakkında bomba bir itirafta bulunan Petek Dinçöz, kullandığı ‘alev alev’ tabiriyle de gözleri üzerine çevirdi. Peki, Petek Dinçöz eşi Nida Büyükbayraktar hakkında ne dedi? Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nasıl tanıştı? Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nasıl evlenmeye karar verdi? İşte, detaylar…
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21 Kas 2022 - 21:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.