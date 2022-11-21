İrem Derci Göğüs Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! “Fiziğine En Az 10 Adam Ölür Be!” 4000 Euro Verip Baştan Yaratmıştı; Twitter’ı Salladı…

Cem Belevi’yle olaylı bir aşk yaşayan İrem Derici, katılmış olduğu programda Cem Belevi’nin adını vermeden aldattığını itiraf etmişti. Derici her şeye rağmen Cem Belevi’ye bir şans daha vermiş ve yeniden aldatılınca bu kez ortalığı karıştıran ifadelere yer vermişti. Aşk hayatını bir kenara bırakan İrem Derici’den nefes kesen pozlar peş peşe geldi.

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