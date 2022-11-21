İrem Derci Göğüs Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! “Fiziğine En Az 10 Adam Ölür Be!” 4000 Euro Verip Baştan Yaratmıştı; Twitter’ı Salladı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, göğüs dekoltesiyle alev alev yaktı! Tam tamına 4000 Euro verip, yurtdışında yaptırdığı göğüslerini ön plana çıkaran kıyafetler giydiği gözden kaçmayan İrem Derici’nin son paylaşıma sevenleri ise “Fiziğine en az 10 adam ölür be” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Cem Belevi’yle olaylı bir aşk yaşayan İrem Derici, katılmış olduğu programda Cem Belevi’nin adını vermeden aldattığını itiraf etmişti. Derici her şeye rağmen Cem Belevi’ye bir şans daha vermiş ve yeniden aldatılınca bu kez ortalığı karıştıran ifadelere yer vermişti. Aşk hayatını bir kenara bırakan İrem Derici’den nefes kesen pozlar peş peşe geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.