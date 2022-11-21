Mehmet Dinçerler 1 Haftadır Yatakta Dönüp Duruyor… Hadise’nin Ahı Tuttu; Sevgilisiyle Öyle Bir Sebepten Ayrıldı Ki… “Az Bile Sana!”

Ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, herkesi şok etmişti. 3 milyon lira değerinde bir yüzükle evlenme teklifi ettiği iddia edilen Mehmet Dinçerler, 5 ay kadar Hadise’yle evli kalmıştı. Eylül ayında boşanma kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sevenlerini yerle bir etmişti. Boşanmadan bir hafta sonra Mehmet Dinçerler’in Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain’la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı ama asıl bomba bugün patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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