Mehmet Dinçerler 1 Haftadır Yatakta Dönüp Duruyor… Hadise’nin Ahı Tuttu; Sevgilisiyle Öyle Bir Sebepten Ayrıldı Ki… “Az Bile Sana!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Dinçerler’in 1 haftadır yatakta dönüp durduğu ortaya çıktı! Hadise’nin ahı tuttuğuna dair yorumlar alan Mehmet Dinçerler, sevgilisiyle öyle bir sebepten ayrılma kararı aldılar ki, birçok kişi “Az bile sana” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, herkesi şok etmişti. 3 milyon lira değerinde bir yüzükle evlenme teklifi ettiği iddia edilen Mehmet Dinçerler, 5 ay kadar Hadise’yle evli kalmıştı. Eylül ayında boşanma kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sevenlerini yerle bir etmişti. Boşanmadan bir hafta sonra Mehmet Dinçerler’in Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain’la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı ama asıl bomba bugün patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.