Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih ve Doğa Aşkı Bitti! Restler Arka Arkaya Çekiliyor; Bundan Sonra Taş Üstünden Taş Kalmayacak… Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Fatih ve Doğa aşkı komple bitti. Restlerin arka arkaya çekilmesinin ardından, taş üstünde taş kalmayacağı görüldü. Milyonları bir kez daha şok eden Kızılcık Şerbeti dizisi, Doğa ve Fatih sevenlerini yerle bir oldu! İşte milyonlarca seyircilerin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinde başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti, hem gerçek bir hikayeden uyarlanmasından hem de oyuncu kadrosunun muhteşemliğinden seyircileri ekranlara kilitliyordu. GOLD Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ise büyük bomba resmen patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.