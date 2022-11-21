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21 Kas 2022 - 20:12

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih ve Doğa Aşkı Bitti! Restler Arka Arkaya Çekiliyor; Bundan Sonra Taş Üstünden Taş Kalmayacak… Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Fatih ve Doğa aşkı komple bitti. Restlerin arka arkaya çekilmesinin ardından, taş üstünde taş kalmayacağı görüldü. Milyonları bir kez daha şok eden Kızılcık Şerbeti dizisi, Doğa ve Fatih sevenlerini yerle bir oldu! İşte milyonlarca seyircilerin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…