- 21 Kas 2022 - 20:12

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih ve Doğa Aşkı Bitti! Restler Arka Arkaya Çekiliyor; Bundan Sonra Taş Üstünden Taş Kalmayacak… Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Fatih ve Doğa aşkı komple bitti. Restlerin arka arkaya çekilmesinin ardından, taş üstünde taş kalmayacağı görüldü. Milyonları bir kez daha şok eden Kızılcık Şerbeti dizisi, Doğa ve Fatih sevenlerini yerle bir oldu! İşte milyonlarca seyircilerin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinde başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti, hem gerçek bir hikayeden uyarlanmasından hem de oyuncu kadrosunun muhteşemliğinden seyircileri ekranlara kilitliyordu. GOLD Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ise büyük bomba resmen patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Kas 2022 - 20:12 Ankara- Yaşam

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Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih ve Doğa Aşkı Bitti! Restler Arka Arkaya Çekiliyor; Bundan Sonra Taş Üstünden Taş Kalmayacak… Neler Oluyor? mask
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