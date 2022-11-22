- 22 Kas 2022 - 20:53

Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 22 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’da yaşayan vatandaşları Başkent EDAŞ uyardı. Bugün özellikle Ankara’nın o 11 ilçesinde elektrik çalışmaları gerçekleştireceğini açıklayan Başkent EDAŞ, elektrik altyapısında yaşanacak olan çalışmaların kısa süreli olarak elektrik kesintileri ortaya çıkaracağını ilan etti.  Peki, 22 Kasım 2022 Salı Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 22 Kasım 2022 Salı Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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22 Kas 2022 - 20:53 - Gündem

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