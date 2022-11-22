- 22 Kas 2022 - 11:22 G: 22 Kas 2022 - 11:25

Teşkilat Dizisinin Zehra’sı Milyonları Çılgına Çevirdi! Annesini Bile Ezip Geçti, Kimse Acımadı! Twitter Resmen Yıkılıyor! “Yok Artık!”

TRT1 ekranlarına damga vuran Teşkilat dizisinde başrol oynayan Zehra milyonları çılgına çevirdi. Annesini bile ezip geçen, kimselere acımayan Deniz Baysal Yurtcu, Twitter’ı salladı geçti. Yaşananların ardından sosyal medya ve magazin gündemi resmen çalkalanırken görenlerse yapılan açıklamaya anlam veremedi. Peki, ortalığı adeta yangın yerine çeviren o açıklama neydi?

Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu’nun başrollerini paylaştığı ve reytingleri alt üst eden senaryosuyla dikkat çeken Teşkilat dizisi yayınlanan her yeni bölümüyle dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olunan dizide Zehra karakteri de sosyal medyada adından sıkça bahsettiriyor. İşte, Zehra’nın milyonlarca insanı çılgına çevirdiği o görsel...

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22 Kas 2022 - 11:22 Ankara- Yaşam

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