Teşkilat Dizisinin Zehra’sı Milyonları Çılgına Çevirdi! Annesini Bile Ezip Geçti, Kimse Acımadı! Twitter Resmen Yıkılıyor! “Yok Artık!”
TRT1 ekranlarına damga vuran Teşkilat dizisinde başrol oynayan Zehra milyonları çılgına çevirdi. Annesini bile ezip geçen, kimselere acımayan Deniz Baysal Yurtcu, Twitter’ı salladı geçti. Yaşananların ardından sosyal medya ve magazin gündemi resmen çalkalanırken görenlerse yapılan açıklamaya anlam veremedi. Peki, ortalığı adeta yangın yerine çeviren o açıklama neydi?
Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu’nun başrollerini paylaştığı ve reytingleri alt üst eden senaryosuyla dikkat çeken Teşkilat dizisi yayınlanan her yeni bölümüyle dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olunan dizide Zehra karakteri de sosyal medyada adından sıkça bahsettiriyor. İşte, Zehra’nın milyonlarca insanı çılgına çevirdiği o görsel...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.