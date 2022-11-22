Teşkilat Dizisinin Zehra’sı Milyonları Çılgına Çevirdi! Annesini Bile Ezip Geçti, Kimse Acımadı! Twitter Resmen Yıkılıyor! “Yok Artık!”

Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu’nun başrollerini paylaştığı ve reytingleri alt üst eden senaryosuyla dikkat çeken Teşkilat dizisi yayınlanan her yeni bölümüyle dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olunan dizide Zehra karakteri de sosyal medyada adından sıkça bahsettiriyor. İşte, Zehra’nın milyonlarca insanı çılgına çevirdiği o görsel...

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