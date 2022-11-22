Şeyma Subaşı’na Meedo’nun Ailesinden Titreten Düğün Hediyesi! Gelinleri İçin Sıraya Dizildiler; “İyi Yere Kapak Attın Şeyma!” Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın düğün hediyeleri tek tek ortaya çıkmaya başladı. Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’nin ailesinden gelen son hamle sosyal medyada; “İyi yere kapak attın Şeyma” yorumlarına neden oldu! Peki, Şeyma Subaşı’nın düğün hediyesi ne olacak?
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu yasak aşk sayesinde ününe ün katan Şeyma Subaşı, milyonlara kendisini tanıtmıştı. Yaklaşık olarak 8 – 9 yıl kadar birlikte olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, bir yıl kadar evli kaldıktan sonra boşanan kararı almışlardı. Şeyma Subaşı ise gerçek aşkı Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. 2023 yılına damgasını vuracak bir düğünle dünya evine girecek olan Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı’nın düğün hediyeleri tek tek gelmeden başladı. Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.