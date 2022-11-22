Yasak Elma Dizisinde Devran Terse Döndü! O Sahneler Seyircilerin Beynini Yaktı; Kumru’nun Yaptıkları Ağızlar Yarım Metre Açık Bıraktı! “Bu Kadarı da Pes!”
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da devran resmen terse döndü! O sahneleri görenlerin resmen beyni yandı! Kumru’nun yaptıklarını izleyen seyircilerin ağzı resmen yarım metre açık kaldı! “Bu kadarı da pes” dedirten o sahneler, Twitter’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma, Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi olarak akıllara kazınmıştı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yasak Elma dizisinde seyircileri şaşırtan anlar tek tek ekranlara gelince Twitter resmen sallandı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.