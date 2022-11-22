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22 Kas 2022 - 12:08

Yasak Elma Dizisinde Devran Terse Döndü! O Sahneler Seyircilerin Beynini Yaktı; Kumru’nun Yaptıkları Ağızlar Yarım Metre Açık Bıraktı! “Bu Kadarı da Pes!”

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da devran resmen terse döndü! O sahneleri görenlerin resmen beyni yandı! Kumru’nun yaptıklarını izleyen seyircilerin ağzı resmen yarım metre açık kaldı! “Bu kadarı da pes” dedirten o sahneler, Twitter’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…