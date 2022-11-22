- 22 Kas 2022 - 12:08 G: 22 Kas 2022 - 12:15

Yasak Elma Dizisinde Devran Terse Döndü! O Sahneler Seyircilerin Beynini Yaktı; Kumru’nun Yaptıkları Ağızlar Yarım Metre Açık Bıraktı! “Bu Kadarı da Pes!”

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da devran resmen terse döndü! O sahneleri görenlerin resmen beyni yandı! Kumru’nun yaptıklarını izleyen seyircilerin ağzı resmen yarım metre açık kaldı! “Bu kadarı da pes” dedirten o sahneler, Twitter’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma, Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi olarak akıllara kazınmıştı. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen Yasak Elma dizisinde seyircileri şaşırtan anlar tek tek ekranlara gelince Twitter resmen sallandı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? 

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22 Kas 2022 - 12:08 Ankara- Yaşam

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