Seda Sayan’ın Dantelli Sütyenine 83 Milyon Şahit Oldu! Transparan Kıyafetiyle Yine 60 Yaşında Olduğunu Unutturdu! “Tam Bir Barbie!”
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle akılları baştan alan Seda Sayan’ın sütyenine 83 milyon kişinin şahit olması ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Transparan kıyafetiyle 60 yaşında olduğunu herkese unutturan ünlü sanatçı, sosyal medyada da yorum ve beğeni yağmuruna da tutuldu. Kısa sürede en çok konuşulan konulardan birisi olan bu paylaşımı sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilenler!
Sosyal medya ve magazin gündeminin en gözde isimlerinden birisi olan Seda Sayan, yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde fırtınalar estiriyordu. 7. Kez nikah masasına oturduğu, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile evlenmesinin üzerine sahneleri kocasına devreden ünlü sanatçıdan gelen son paylaşımsa yürekleri ağıza getirdi. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşımı ve paylaşıma dair merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.