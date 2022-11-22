Seda Sayan’ın Dantelli Sütyenine 83 Milyon Şahit Oldu! Transparan Kıyafetiyle Yine 60 Yaşında Olduğunu Unutturdu! “Tam Bir Barbie!”

Sosyal medya ve magazin gündeminin en gözde isimlerinden birisi olan Seda Sayan, yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde fırtınalar estiriyordu. 7. Kez nikah masasına oturduğu, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile evlenmesinin üzerine sahneleri kocasına devreden ünlü sanatçıdan gelen son paylaşımsa yürekleri ağıza getirdi. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşımı ve paylaşıma dair merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar.

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