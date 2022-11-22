- 22 Kas 2022 - 12:21 G: 22 Kas 2022 - 12:26

Seda Sayan’ın Dantelli Sütyenine 83 Milyon Şahit Oldu! Transparan Kıyafetiyle Yine 60 Yaşında Olduğunu Unutturdu! “Tam Bir Barbie!”

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle akılları baştan alan Seda Sayan’ın sütyenine 83 milyon kişinin şahit olması ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Transparan kıyafetiyle 60 yaşında olduğunu herkese unutturan ünlü sanatçı, sosyal medyada da yorum ve beğeni yağmuruna da tutuldu. Kısa sürede en çok konuşulan konulardan birisi olan bu paylaşımı sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilenler!

Sosyal medya ve magazin gündeminin en gözde isimlerinden birisi olan Seda Sayan, yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde fırtınalar estiriyordu. 7. Kez nikah masasına oturduğu, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile evlenmesinin üzerine sahneleri kocasına devreden ünlü sanatçıdan gelen son paylaşımsa yürekleri ağıza getirdi. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşımı ve paylaşıma dair merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Kas 2022 - 12:21 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
'Öt Bakalım'ın Çekimleri Tamamlandı! Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak'ın Başrolde Olduğu Filmin Konusu Nedir? mask
'Öt Bakalım'ın Çekimleri Tamamlandı! Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak'ın Başrolde Olduğu Filmin Konusu Nedir?
Yasak Elma Dizisinde Devran Terse Döndü! O Sahneler Seyircilerin Beynini Yaktı; Kumru’nun Yaptıkları Ağızlar Yarım Metre Açık Bıraktı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Yasak Elma Dizisinde Devran Terse Döndü! O Sahneler Seyircilerin Beynini Yaktı; Kumru’nun Yaptıkları Ağızlar Yarım Metre Açık Bıraktı! “Bu Kadarı da Pes!”
Şeyma Subaşı’na Meedo’nun Ailesinden Titreten Düğün Hediyesi! Gelinleri İçin Sıraya Dizildiler; “İyi Yere Kapak Attın Şeyma!” Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı… mask
Şeyma Subaşı’na Meedo’nun Ailesinden Titreten Düğün Hediyesi! Gelinleri İçin Sıraya Dizildiler; “İyi Yere Kapak Attın Şeyma!” Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı…
Teşkilat Dizisinin Zehra’sı Milyonları Çılgına Çevirdi! Annesini Bile Ezip Geçti, Kimse Acımadı! Twitter Resmen Yıkılıyor! “Yok Artık!” mask
Teşkilat Dizisinin Zehra’sı Milyonları Çılgına Çevirdi! Annesini Bile Ezip Geçti, Kimse Acımadı! Twitter Resmen Yıkılıyor! “Yok Artık!”
Armağan Çağlayan Kimdir? Armağan Çağlayan’ın Hastalığı Nedir? Armağan Çağlayan’a Ne Oldu? mask
Armağan Çağlayan Kimdir? Armağan Çağlayan’ın Hastalığı Nedir? Armağan Çağlayan’a Ne Oldu?
Masterchef Yarışmasında Büşra Hayatının En Berbat Gününü Yaşıyor! Düşmanı Saydığı Fatma Nur Kıs Kıs Gülmeye Başladı… “Balonu Patladı!” mask
Masterchef Yarışmasında Büşra Hayatının En Berbat Gününü Yaşıyor! Düşmanı Saydığı Fatma Nur Kıs Kıs Gülmeye Başladı… “Balonu Patladı!”
Zeynep Bastık Katar 2022 Dünya Kupası’nda Sahne Alacak... mask
Zeynep Bastık Katar 2022 Dünya Kupası’nda Sahne Alacak...
Melisa Döngel’in Son Hali Gözleri Şaşı Yaptı! “Kumral Bomba” Oldu! Kuaföre Bir Girişi Oldu, Bir Çıkışı… Görenlerin Kalbi Yerinden Fırlıyor! “Maşallah!” mask
Melisa Döngel’in Son Hali Gözleri Şaşı Yaptı! “Kumral Bomba” Oldu! Kuaföre Bir Girişi Oldu, Bir Çıkışı… Görenlerin Kalbi Yerinden Fırlıyor! “Maşallah!”
Dilan Çiçek Deniz'in Eski Aşkı Thor Fena Yakalandı! 83 Milyona Rezil Oldu! Daha 5 Gün Önce Nişan Atmışlardı, Her Şey Ortaya Çıktı! “Dilan Kurtulmuşsun!” mask
Dilan Çiçek Deniz'in Eski Aşkı Thor Fena Yakalandı! 83 Milyona Rezil Oldu! Daha 5 Gün Önce Nişan Atmışlardı, Her Şey Ortaya Çıktı! “Dilan Kurtulmuşsun!”
İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali Yılbaşında Nerede Sahne Alıyorlar? 2023 Yılbaşı Kazançları Dudak Uçuklattı! Sadece Birkaç Saatte… mask
İbrahim Tatlıses, Hadise, Seda Sayan, Ziynet Sali Yılbaşında Nerede Sahne Alıyorlar? 2023 Yılbaşı Kazançları Dudak Uçuklattı! Sadece Birkaç Saatte…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma Dizisinde Devran Terse Döndü! O Sahneler Seyircilerin Beynini Yaktı; Kumru’nun Yaptıkları Ağızlar Yarım Metre Açık Bıraktı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Yasak Elma Dizisinde Devran Terse Döndü! O Sahneler Seyircilerin Beynini Yaktı; Kumru’nun Yaptıkları Ağızlar Yarım Metre Açık Bıraktı! “Bu Kadarı da Pes!”
Şeyma Subaşı’na Meedo’nun Ailesinden Titreten Düğün Hediyesi! Gelinleri İçin Sıraya Dizildiler; “İyi Yere Kapak Attın Şeyma!” Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı… mask
Şeyma Subaşı’na Meedo’nun Ailesinden Titreten Düğün Hediyesi! Gelinleri İçin Sıraya Dizildiler; “İyi Yere Kapak Attın Şeyma!” Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı…
Teşkilat Dizisinin Zehra’sı Milyonları Çılgına Çevirdi! Annesini Bile Ezip Geçti, Kimse Acımadı! Twitter Resmen Yıkılıyor! “Yok Artık!” mask
Teşkilat Dizisinin Zehra’sı Milyonları Çılgına Çevirdi! Annesini Bile Ezip Geçti, Kimse Acımadı! Twitter Resmen Yıkılıyor! “Yok Artık!”
Armağan Çağlayan Kimdir? Armağan Çağlayan’ın Hastalığı Nedir? Armağan Çağlayan’a Ne Oldu? mask
Armağan Çağlayan Kimdir? Armağan Çağlayan’ın Hastalığı Nedir? Armağan Çağlayan’a Ne Oldu?
Masterchef Yarışmasında Büşra Hayatının En Berbat Gününü Yaşıyor! Düşmanı Saydığı Fatma Nur Kıs Kıs Gülmeye Başladı… “Balonu Patladı!” mask
Masterchef Yarışmasında Büşra Hayatının En Berbat Gününü Yaşıyor! Düşmanı Saydığı Fatma Nur Kıs Kıs Gülmeye Başladı… “Balonu Patladı!”
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL