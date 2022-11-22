Hadise’nin Sıkıştırılmış Göğüs Dekoltesi Mest Etti! “Biraz Daha İndirsen Her Şeyin Görünecek!” Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Yürekleri Hoplattı…

Ünlü iş adamlarından birisi olan Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin aşk yaşayan ve sonrasında da sessiz sedasız dünya evine giren Hadise’nin evliliği kadar boşanması da konuşulmuştu. Oldukça uzun bir süre herkes tarafından yakından takip edilen bu boşanmaya dair iddialarda art arda gelmiş ancak ne Hadise ne de Dinçerler bu boşanmaya dair tatmin edici bir açıklama yapmamıştı. Şimdiyse boşandıktan sonra yeniden eski haline dönen Hadise, nefes kesen dansları ve pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçının kıyafeti de gündemde bomba etkisi yarattı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım...

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