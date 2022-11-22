Hadise’nin Sıkıştırılmış Göğüs Dekoltesi Mest Etti! “Biraz Daha İndirsen Her Şeyin Görünecek!” Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Yürekleri Hoplattı…
Türkiye’nin yürekleri hoplatan sanatçısı Hadise’nin göğüs dekoltesi çıtayı arşa çıkardı. Sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu paylaşımla birlikte vücuduna yapışan kıyafetiyle herkesin beğenisini kazanan ünlü sanatçı, manşetleri belirledi. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren o kıyafet neydi?
Ünlü iş adamlarından birisi olan Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin aşk yaşayan ve sonrasında da sessiz sedasız dünya evine giren Hadise’nin evliliği kadar boşanması da konuşulmuştu. Oldukça uzun bir süre herkes tarafından yakından takip edilen bu boşanmaya dair iddialarda art arda gelmiş ancak ne Hadise ne de Dinçerler bu boşanmaya dair tatmin edici bir açıklama yapmamıştı. Şimdiyse boşandıktan sonra yeniden eski haline dönen Hadise, nefes kesen dansları ve pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçının kıyafeti de gündemde bomba etkisi yarattı. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım...
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22 Kas 2022 - 12:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.