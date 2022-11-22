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22 Kas 2022 - 13:11

Sipahi Dizisinin Konusu Nedir? Sipahi Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Sipahi Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Ekranların yeni yapımlar ile karşılaşmaya devam ettiği şu günlerde tanıtım fragmanını henüz yayınlamış olan Sipahi dizisi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu dönem seyirci ile buluşacak olan Sipahi dizisi, kadrosunda yer alan isimler ile seyircinin dikkatini şimdiden çekti. İşte Sipahi dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...