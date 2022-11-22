Sipahi Dizisinin Canan’ı Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Eşi Serkan Çayoğlu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçmiş olan Sipahi dizisi, nefesleri tutturmayı başardı. Konusundan çekim mekanlarına kadar her bir detayı ile televizyon seyircisinin gündemine oturan Sipahi dizisinin başrollerini paylaşan isimler ise Özge Gürel ile Kaan Yıldırım oldu. Öte yandan Özge Gürel’in Sipahi dizisinde Canan isimli bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. Peki, Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel kimdir, kaç yaşındadır? Özge Gürel aslen nereli, nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Özge Gürel evli mi, ne zaman evlendi, eşi kim? İşte, detaylar…