Sipahi Dizisinin Canan’ı Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Eşi Serkan Çayoğlu İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Özge Gürel’in Sipahi dizisinde Canan isimli bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. Peki, Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel kimdir, kaç yaşındadır? İşte Özge Gürel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçmiş olan Sipahi dizisi, nefesleri tutturmayı başardı. Konusundan çekim mekanlarına kadar her bir detayı ile televizyon seyircisinin gündemine oturan Sipahi dizisinin başrollerini paylaşan isimler ise Özge Gürel ile Kaan Yıldırım oldu. Öte yandan Özge Gürel’in Sipahi dizisinde Canan isimli bir karaktere hayat vereceği öğrenildi. Peki, Sipahi dizisinin Canan’ı Özge Gürel kimdir, kaç yaşındadır? Özge Gürel aslen nereli, nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Özge Gürel evli mi, ne zaman evlendi, eşi kim? İşte, detaylar…
22 Kas 2022 - 20:50 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.