Yasak Elma Dizisinin Oyuncularının Bölüm Başı Kazançları Yok Artık Dedirtti! Mini Bir Servet! Eda Ece ve Şevval Sam’ın Aldıkları Mavi Ekran Verdirdi! Her Bölüm Bir Araba…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da boy gösteren oyuncuların kazandıkları paralar resmen mini bir servet değerinde! Eda Ece ve Şevval Sam’ın aldığı ücretler ise milyonlara mavi ekran verdirdi. Neredeyse her bölüm bir araba kazanan oyuncular, sosyal medyada yankı uyandırdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide entrika, kaos ve olaylar bitmek nedir bilmiyor. Bu sezon, final sezonu olacağı kararlaştırılan Yasak Elma dizisindeki oyuncuların kazandığı paralar herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.