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22 Kas 2022 - 20:50

Yasak Elma Dizisinin Oyuncularının Bölüm Başı Kazançları Yok Artık Dedirtti! Mini Bir Servet! Eda Ece ve Şevval Sam’ın Aldıkları Mavi Ekran Verdirdi! Her Bölüm Bir Araba…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da boy gösteren oyuncuların kazandıkları paralar resmen mini bir servet değerinde! Eda Ece ve Şevval Sam’ın aldığı ücretler ise milyonlara mavi ekran verdirdi. Neredeyse her bölüm bir araba kazanan oyuncular, sosyal medyada yankı uyandırdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…