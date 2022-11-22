Mert Aydın ve Merve Boluğur'un Boşanma Davasında Takı Krizi! Düğün Takılarını Kimde Alacak! Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı...
Evlilikleri oldukça kısa süren ünlü oyuncu Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın boşanma haberinin ardından herkesin aklına Aslı Hünel’in taktığı altınlar geldi. Öyle ki, magazin dünyasının bir numaralı gündemi şimdilerde Mert Aydın ve Merve Boluğur çiftinin düğününde takılan altınların kimde kalacağı oldu. İşte Mert Aydın ve Merve Boluğu ile ilgili son detaylar...
Evlilikleri oldukça kısa süren ünlü oyuncu Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın boşanma haberinin ardından herkesin aklına Aslı Hünel’in taktığı altınlar geldi. Öyle ki, magazin dünyasının bir numaralı gündemi şimdilerde Mert Aydın ve Merve Boluğur çiftinin düğününde takılan altınların kimde kalacağı oldu. Bu konuyu köşesine taşıyan ünlü bir isim ise, altınların kimde kalacağına açıklık getirdi. Peki, takılar Merve Boluğur'da mı Mert Aydın'da mı kaldı? Mert Aydın ve Merve Boluğur boşandı mı, ne zaman boşandı? İşte, detaylar…
22 Kas 2022 - 20:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.