Mert Aydın ve Merve Boluğur'un Boşanma Davasında Takı Krizi! Düğün Takılarını Kimde Alacak! Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı...

Evlilikleri oldukça kısa süren ünlü oyuncu Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın boşanma haberinin ardından herkesin aklına Aslı Hünel’in taktığı altınlar geldi. Öyle ki, magazin dünyasının bir numaralı gündemi şimdilerde Mert Aydın ve Merve Boluğur çiftinin düğününde takılan altınların kimde kalacağı oldu. Bu konuyu köşesine taşıyan ünlü bir isim ise, altınların kimde kalacağına açıklık getirdi. Peki, takılar Merve Boluğur'da mı Mert Aydın'da mı kaldı? Mert Aydın ve Merve Boluğur boşandı mı, ne zaman boşandı? İşte, detaylar…