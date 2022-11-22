Bülent Ersoy'a Yavuz Seçkin'den Olay Sözler! Korku Film Benzetmesi Hayranlarını Şok Etti! Yıllar Geçse de Unutamaz! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!

Geçtiğimiz yıl Star TV ekranlarından Mustafa Keser ile ortak sunduğu programın apar topar yayından kalkmasının ardından çok konuşulan ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy, daha önce de pek çok programını yarıda bırakmıştı. Birlikte program sunduğu ünlükomedyen Yavuz Seçkin de Bülent Ersoy ile olan programının kısa sürede ekranlardan kalkmasıyla hafızalara kazınmıştı. Yavuz Seçkin, yıllar sonra programın neden bittiğini açıkladı. Peki, Yavuz Seçkin ile Bülent Ersoy’un programı neden yayından kalktı? Yavuz Seçkin, Bülent Ersoy ile ilgili ne dedi? Bülent Ersoy, Yavuz Seçkin’e ne yanıt verdi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...