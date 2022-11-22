Emekli ve Memurların Alacağı Maaş Belli Oldu! Bu 4 Formül Her Şeyi Ortaya Çıkardı… “Bu Devirde Memur Olmak Varmış!” Tam Tamına…
Emekli ve memurların heyecan ile beklemeye başladığı ocak ayı zammında önce açıklanan enflasyon rakamları, yeni yıl zammına ilişkin ipuçları vermeye başladı. Şimdiden belirli bir zammı garantilemiş olan memur ve emekliler için önemli olan yıl sonu tahminlerinden gelen dört ayrı formül ise, zammı resmen ortaya çıkardı. İşte memur ve emekliler için gündeme gelen zam oranı ve detaylar...
Emekli ve memurların heyecan ile beklemeye başladığı ocak ayı zammında önce açıklanan enflasyon rakamları, yeni yıl zammına ilişkin ipuçları vermeye başladı. Şimdiden belirli bir zammı garantilemiş olan memur ve emekliler için önemli olan yıl sonu tahminlerinden gelen dört ayrı formül ise, zammı resmen ortaya çıkardı. Peki, memur ve emekli ocak zammı belli oldu mu? Yeni yılda memur ve emekli en düşük ne kadar alacak? Memur ve emekli maaşlarına ne zaman zam gelecek? İşte, detaylar…
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22 Kas 2022 - 20:52 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.