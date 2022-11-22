- 22 Kas 2022 - 20:52

Emekli ve Memurların Alacağı Maaş Belli Oldu! Bu 4 Formül Her Şeyi Ortaya Çıkardı… “Bu Devirde Memur Olmak Varmış!” Tam Tamına…

Emekli ve memurların heyecan ile beklemeye başladığı ocak ayı zammında önce açıklanan enflasyon rakamları, yeni yıl zammına ilişkin ipuçları vermeye başladı. Şimdiden belirli bir zammı garantilemiş olan memur ve emekliler için önemli olan yıl sonu tahminlerinden gelen dört ayrı formül ise, zammı resmen ortaya çıkardı. İşte memur ve emekliler için gündeme gelen zam oranı ve detaylar...

Emekli ve memurların heyecan ile beklemeye başladığı ocak ayı zammında önce açıklanan enflasyon rakamları, yeni yıl zammına ilişkin ipuçları vermeye başladı. Şimdiden belirli bir zammı garantilemiş olan memur ve emekliler için önemli olan yıl sonu tahminlerinden gelen dört ayrı formül ise, zammı resmen ortaya çıkardı. Peki, memur ve emekli ocak zammı belli oldu mu? Yeni yılda memur ve emekli en düşük ne kadar alacak? Memur ve emekli maaşlarına ne zaman zam gelecek? İşte, detaylar…

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22 Kas 2022 - 20:52 - Gündem

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