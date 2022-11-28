Tarım Kredi Markette Ayçiçek Yağları 34.90 TL'ye Satılıyor! Kampanya 30 Kasım Çarşamba Günü SON! Ayçiçek Yağı,Tereyağı, Toz Şeker, Çay, Sucuk ve Yumurta Fiyatlarında Son Fırsat...
Her ay ayda iki kez olmak üzere indirim kataloğu yayınlamayı gelenek haline getirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu ayın ikinci indirimlerine ilişkin de kamuoyunu bilgilendirdi. Geçtiğimiz gün bir katalog yayınlamış olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bulgurdan şekere kadar pek çok üründe indirime gittiğini açıkladı. İşte Tarım Kredi Marketlerde gerçekleşen son indirimler ve detaylar...
Her ay ayda iki kez olmak üzere indirim kataloğu yayınlamayı gelenek haline getirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu ayın ikinci indirimlerine ilişkin de kamuoyunu bilgilendirdi. Geçtiğimiz gün bir katalog yayınlamış olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bulgurdan şekere kadar pek çok üründe indirime gittiğini açıkladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri neler?
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 16 Kasım 2022 indirimleri belli oldu mu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ayçiçek yağı, şeker, bulgur, çay ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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28 Kas 2022 - 23:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.