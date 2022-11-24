- 24 Kas 2022 - 00:20

Tarım Kredi Marketten Dev İndirim Haberi! Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Toz Şeker, Çay, Sucuk ve Yumurta Fiyatları Düştü! 10, TL, 29 TL, 42 TL, 135 TL'ye Geriledi...

Her ay ayda iki kez olmak üzere indirim kataloğu yayınlamayı gelenek haline getirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu ayın ikinci indirimlerine ilişkin de kamuoyunu bilgilendirdi. Geçtiğimiz gün bir katalog yayınlamış olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bulgurdan şekere kadar pek çok üründe indirime gittiğini açıkladı. İşte Tarım Kredi Marketlerde gerçekleşen son indirimler ve detaylar...

Her ay ayda iki kez olmak üzere indirim kataloğu yayınlamayı gelenek haline getirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu ayın ikinci indirimlerine ilişkin de kamuoyunu bilgilendirdi. Geçtiğimiz gün bir katalog yayınlamış olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bulgurdan şekere kadar pek çok üründe indirime gittiğini açıkladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri neler?

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 16 Kasım 2022 indirimleri belli oldu mu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ayçiçek yağı, şeker, bulgur, çay ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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24 Kas 2022 - 00:20 - Gündem

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