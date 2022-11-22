- 22 Kas 2022 - 21:53

Tarım Kredi Tüm Marketlere İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Toz Şeker, Çay, Sucuk ve Yumurta Fiyatları Düştü! 10, TL, 29 TL, 42 TL, 135 TL'ye Düştü...

Her ay ayda iki kez olmak üzere indirim kataloğu yayınlamayı gelenek haline getirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu ayın ikinci indirimlerine ilişkin de kamuoyunu bilgilendirdi. Geçtiğimiz gün bir katalog yayınlamış olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bulgurdan şekere kadar pek çok üründe indirime gittiğini açıkladı. İşte Tarım Kredi Marketlerde gerçekleşen son indirimler ve detaylar...

Her ay ayda iki kez olmak üzere indirim kataloğu yayınlamayı gelenek haline getirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu ayın ikinci indirimlerine ilişkin de kamuoyunu bilgilendirdi. Geçtiğimiz gün bir katalog yayınlamış olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bulgurdan şekere kadar pek çok üründe indirime gittiğini açıkladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri neler?

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 16 Kasım 2022 indirimleri belli oldu mu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ayçiçek yağı, şeker, bulgur, çay ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

22 Kas 2022 - 21:53 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
MHP Lideri Bahçeli: Demokrasinin Kaç Bucak Olduğunu Görecekler! mask
MHP Lideri Bahçeli: Demokrasinin Kaç Bucak Olduğunu Görecekler!
Hülya Koçyiğit’ten Bursa'da Şehit Ailesine Ziyaret! mask
Hülya Koçyiğit’ten Bursa'da Şehit Ailesine Ziyaret!
İŞKUR’dan İş Kurana Geri Ödemesiz 90 Bin TL Veriliyor! Şartları Kalem Kalem Sıraladı! Milyonlar Sonunda Havalara Uçtu! Neler Oluyor? mask
İŞKUR’dan İş Kurana Geri Ödemesiz 90 Bin TL Veriliyor! Şartları Kalem Kalem Sıraladı! Milyonlar Sonunda Havalara Uçtu! Neler Oluyor?
Emekli ve Memurların Alacağı Maaş Belli Oldu! Bu 4 Formül Her Şeyi Ortaya Çıkardı… “Bu Devirde Memur Olmak Varmış!” Tam Tamına… mask
Emekli ve Memurların Alacağı Maaş Belli Oldu! Bu 4 Formül Her Şeyi Ortaya Çıkardı… “Bu Devirde Memur Olmak Varmış!” Tam Tamına…
Ayçiçek Yağı Alacaklar Flaş Açıklama! Sakın Bu Haberi Okumadan Almayın, Kazıklanırsınız… A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
Ayçiçek Yağı Alacaklar Flaş Açıklama! Sakın Bu Haberi Okumadan Almayın, Kazıklanırsınız… A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Sağlık Çalışanlarına Teşvik Müjdesi! Promosyon Miktarı ve Ödeme Takvimi Açıklandı! Kimler Promosyondan Faydalanacak? mask
Sağlık Çalışanlarına Teşvik Müjdesi! Promosyon Miktarı ve Ödeme Takvimi Açıklandı! Kimler Promosyondan Faydalanacak?
Peynirin yeni fiyatı, dudakları adeta uçuklattı! Kırmızı Et Fiyatlarını Solladı! Beyaz Peynir, Kaşar peynir, Ezine Peyniri ne kadar, kaç TL? mask
Peynirin yeni fiyatı, dudakları adeta uçuklattı! Kırmızı Et Fiyatlarını Solladı! Beyaz Peynir, Kaşar peynir, Ezine Peyniri ne kadar, kaç TL?
Ev Hanımlarına Dev Müjde: PTT'den 8 Bin 540 TL Nakit Desteği Çıktı! Başvurular İçin Tek Adres: İŞKUR! Çabuk Başvurun… mask
Ev Hanımlarına Dev Müjde: PTT'den 8 Bin 540 TL Nakit Desteği Çıktı! Başvurular İçin Tek Adres: İŞKUR! Çabuk Başvurun…
Dünyada İlk 10'dayız! Türk Bilim İnsanının Covid Başarısı! 1262 Çalışma Arasından... mask
Dünyada İlk 10'dayız! Türk Bilim İnsanının Covid Başarısı! 1262 Çalışma Arasından...
Kredi Sicil Affı Müjdesi! Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak? mask
Kredi Sicil Affı Müjdesi! Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aslı Enver'in Neden Evlenmek İçin Acele Ettiği Ortaya Çıktı! Açıklaması Olay Yarattı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Bu Sözleri 83 Milyonu Çıldırttı! Neler Oluyor? mask
Aslı Enver'in Neden Evlenmek İçin Acele Ettiği Ortaya Çıktı! Açıklaması Olay Yarattı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Bu Sözleri 83 Milyonu Çıldırttı! Neler Oluyor?
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlenip Balayına Çıktılar! İşte Düğünden ilk Özel Kareler! İsmail Balaban ve İlayda Şeker Kimdir, Kaç Yaşında Evlendiler? mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlenip Balayına Çıktılar! İşte Düğünden ilk Özel Kareler! İsmail Balaban ve İlayda Şeker Kimdir, Kaç Yaşında Evlendiler?
Survivor 2023 Yarışmasının Yeni Kadrosu Hazır! Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Yeni Format Kararı! Her Şeyi Az Önce Değiştirdi, Öyle Bir Duyuru Yapıldı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor 2023 Yarışmasının Yeni Kadrosu Hazır! Acun Ilıcalı’dan Son Dakika Yeni Format Kararı! Her Şeyi Az Önce Değiştirdi, Öyle Bir Duyuru Yapıldı Ki… “Yok Artık!”
Survivor 2023'ün Başlama Tarihi Belli Oldu! Acun Ilıcalı Start İçin Kırmızı Düğmeye Bastı! Kadrodaki İsimleri Duyunca Nevriniz Dönecek… Görenler, “Bari O Eksik Kalsaydı!” Neler Oluyor? mask
Survivor 2023'ün Başlama Tarihi Belli Oldu! Acun Ilıcalı Start İçin Kırmızı Düğmeye Bastı! Kadrodaki İsimleri Duyunca Nevriniz Dönecek… Görenler, “Bari O Eksik Kalsaydı!” Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu! Herkes Başka Bekliyordu Ama Yapımcı Çoktan Kararını Verdi! Kurtlar Vadisi Yeni Sezon Oyuncuları Kim... mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu! Herkes Başka Bekliyordu Ama Yapımcı Çoktan Kararını Verdi! Kurtlar Vadisi Yeni Sezon Oyuncuları Kim...
TMO 29.90 TL'ye Kadar Düşürdü! Ayçiçek Yağını 135 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Baldo Pirinç, Mercimek, Nohut Fiyatları Dip Yaptı! Marketin Katalog İndirimi Başladı! mask
TMO 29.90 TL'ye Kadar Düşürdü! Ayçiçek Yağını 135 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Baldo Pirinç, Mercimek, Nohut Fiyatları Dip Yaptı! Marketin Katalog İndirimi Başladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL