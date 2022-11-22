Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir Bir Açıldı Pir Açıldı! Öyle Böyle Değil! “Bacım Ne Oldu Sana!” Cesur Pozlar Peş Peşe Geliyor! “Vay Maşallah!”

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Alemin Kıralı isimli dizide canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Birsu Demir, şimdilerde son haliyle görenleri şoktan şoka sürüklemeye başladı. Değişimiyle adeta dudak uçuklatan Birsu Demir, son haliyle dünyaca ünlü bir güzele de benzetildi. Öte yandan Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in değişimine gelen yorumlar herkesi daha da şaşırttı! Peki, Birsu Demir şimdi ne yapıyor? Birsu Demir’in son hali nasıl? Birsu Demir’de estetik var mı? İşte, detaylar…

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