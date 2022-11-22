Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir Bir Açıldı Pir Açıldı! Öyle Böyle Değil! “Bacım Ne Oldu Sana!” Cesur Pozlar Peş Peşe Geliyor! “Vay Maşallah!”
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Alemin Kıralı isimli dizide canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Birsu Demir, şimdilerde son haliyle görenleri şoktan şoka sürüklemeye başladı. Değişimiyle adeta dudak uçuklatan Birsu Demir, son haliyle dünyaca ünlü bir güzele de benzetildi. İşte Birsu Demir ile ilgili son detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Alemin Kıralı isimli dizide canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Birsu Demir, şimdilerde son haliyle görenleri şoktan şoka sürüklemeye başladı. Değişimiyle adeta dudak uçuklatan Birsu Demir, son haliyle dünyaca ünlü bir güzele de benzetildi. Öte yandan Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in değişimine gelen yorumlar herkesi daha da şaşırttı! Peki, Birsu Demir şimdi ne yapıyor? Birsu Demir’in son hali nasıl? Birsu Demir’de estetik var mı? İşte, detaylar…
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22 Kas 2022 - 20:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.