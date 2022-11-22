- 22 Kas 2022 - 16:07

Kurtlar Vadisi Dizisinin Başlangıç Tarihi Öne Çekildi! Necati Şaşmaz, Gürkan Uygur, Oktay Kaynarca... Kadro, Kanal, Oyuncular Tek Tek Belli Oldu! Neler Oluyor?

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin başlangıç tarihi öne çekildi. Hem kadronun hem de yayınlanacak kanalın dahi belli olduğunun ifade edildiği açıklamaysa kısa sürede herkesi bir hayli mutlu etti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olayın ardından yorumlarda arka arkaya geldi. Peki, konuya dair merak edilen ayrıntılar nelerdi?

Yıllar boyu ekranlarda fırtınalar estiren, hem oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla adeta sektöre yön veren Kurtlar Vadisi dizisi, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi yeniden ekranlara dönmek için gün sayıyor. Özellikle Necati Şaşmaz’ın açıklamalarından sonra dört gözle beklenmeye başlanan yeni yayın dönemi hakkında merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin ortaya çıkan her ayrıntı!

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22 Kas 2022 - 16:07 Ankara- Yaşam

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Kurtlar Vadisi Dizisinin Başlangıç Tarihi Öne Çekildi! Necati Şaşmaz, Gürkan Uygur, Oktay Kaynarca... Kadro, Kanal, Oyuncular Tek Tek Belli Oldu! Neler Oluyor? mask
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