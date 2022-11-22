Kurtlar Vadisi Dizisinin Başlangıç Tarihi Öne Çekildi! Necati Şaşmaz, Gürkan Uygur, Oktay Kaynarca... Kadro, Kanal, Oyuncular Tek Tek Belli Oldu! Neler Oluyor?
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin başlangıç tarihi öne çekildi. Hem kadronun hem de yayınlanacak kanalın dahi belli olduğunun ifade edildiği açıklamaysa kısa sürede herkesi bir hayli mutlu etti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olayın ardından yorumlarda arka arkaya geldi. Peki, konuya dair merak edilen ayrıntılar nelerdi?
Yıllar boyu ekranlarda fırtınalar estiren, hem oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla adeta sektöre yön veren Kurtlar Vadisi dizisi, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi yeniden ekranlara dönmek için gün sayıyor. Özellikle Necati Şaşmaz’ın açıklamalarından sonra dört gözle beklenmeye başlanan yeni yayın dönemi hakkında merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin ortaya çıkan her ayrıntı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.