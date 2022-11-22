Kurtlar Vadisi Dizisinin Başlangıç Tarihi Öne Çekildi! Necati Şaşmaz, Gürkan Uygur, Oktay Kaynarca... Kadro, Kanal, Oyuncular Tek Tek Belli Oldu! Neler Oluyor?

Yıllar boyu ekranlarda fırtınalar estiren, hem oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla adeta sektöre yön veren Kurtlar Vadisi dizisi, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi yeniden ekranlara dönmek için gün sayıyor. Özellikle Necati Şaşmaz’ın açıklamalarından sonra dört gözle beklenmeye başlanan yeni yayın dönemi hakkında merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin ortaya çıkan her ayrıntı!

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