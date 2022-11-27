Murat Göğebakan filminin kadrosu belli oldu! İhanet eden eşini bakın kim oynayacak... Görenler şaştı kaldı!
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hande Soral, bir süredir setlerden uzak kalmasıyla dikkat çekmişti. Yeniden setlere geri dönen Hande Soral, iki yeni projeye imza attı. Bir dizi bir de sinema filmi ile anlaşan Hande Soral’ın dahil olduğu o iddialı yapımlar, ünlü oyuncunun hayranlarını şimdiden heyecanlandırmaya başladı! İşte Hande Soral ve son projeleri ile iglili detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hande Soral, bir süredir setlerden uzak kalmasıyla dikkat çekmişti. Yeniden setlere geri dönen Hande Soral, iki yeni projeye imza attı. Bir dizi bir de sinema filmi ile anlaşan Hande Soral’ın dahil olduğu o iddialı yapımlar, ünlü oyuncunun hayranlarını şimdiden heyecanlandırmaya başladı! Peki, Hande Soral’ın yeni projesi ne? Hande Soral hangi dizi ve filmde rol alacak? Hande Soral, setlere ne zaman geri dönüyor? İşte, detaylar…
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27 Kas 2022 - 22:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.