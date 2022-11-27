Murat Göğebakan filminin kadrosu belli oldu! İhanet eden eşini bakın kim oynayacak... Görenler şaştı kaldı!

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hande Soral, bir süredir setlerden uzak kalmasıyla dikkat çekmişti. Yeniden setlere geri dönen Hande Soral, iki yeni projeye imza attı. Bir dizi bir de sinema filmi ile anlaşan Hande Soral’ın dahil olduğu o iddialı yapımlar, ünlü oyuncunun hayranlarını şimdiden heyecanlandırmaya başladı! Peki, Hande Soral’ın yeni projesi ne? Hande Soral hangi dizi ve filmde rol alacak? Hande Soral, setlere ne zaman geri dönüyor? İşte, detaylar…

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