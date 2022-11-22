Fahriye Evcen’den Kahreden Haber Geldi! O Anlara 83 Milyon Tanık Oldu, Ne Diyeceğini Şaşırdı… Burak Özçivit Yanında Olmasa…

Ekranların beğenilen kadın oyuncularından biri olan Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci hamileliğini yaşıyor. Yeni bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçmiş olan Fahriye Evcen’in başına talihsiz bir durum geldi. Yaşadığı durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Fahriye Evcen’in başına gelenler, sevenlerini bir hayli endişelendirdi. Peki, Fahriye Evcen’in başına ne geldi? Fahriye Evcen hasta mı, sağlık durumu nasıl? Fahriye Evcen ne zaman doğum yapacak? İşte, detaylar…

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