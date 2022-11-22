Fahriye Evcen’den Kahreden Haber Geldi! O Anlara 83 Milyon Tanık Oldu, Ne Diyeceğini Şaşırdı… Burak Özçivit Yanında Olmasa…
Ekranların beğenilen kadın oyuncularından biri olan Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci hamileliğini yaşıyor. Yeni bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçmiş olan Fahriye Evcen’in başına talihsiz bir durum geldi. Yaşadığı durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Fahriye Evcen’in başına gelenler, sevenlerini bir hayli endişelendirdi. İşte o olayla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların beğenilen kadın oyuncularından biri olan Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci hamileliğini yaşıyor. Yeni bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçmiş olan Fahriye Evcen’in başına talihsiz bir durum geldi. Yaşadığı durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Fahriye Evcen’in başına gelenler, sevenlerini bir hayli endişelendirdi. Peki, Fahriye Evcen’in başına ne geldi? Fahriye Evcen hasta mı, sağlık durumu nasıl? Fahriye Evcen ne zaman doğum yapacak? İşte, detaylar…
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22 Kas 2022 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.