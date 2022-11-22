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22 Kas 2022 - 20:53

TMO Fiyatları 29.90 TL'ye Kadar Düşürdü! Ayçiçek Yağını 135 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Baldo Pirinç, Mercimek, Nohut Fiyatları Dip Yaptı! Marketin Katalog İndirimi Başladı!

Hem uygun fiyatları hem de kaliteli ürünleriyle müşterilerinin yüzlerinden güller açtıran TMO Market, özellikle Ayçiçek yağında ve bakliyatta dev bir indirim daha başladı! En ucuz ürünlerini satışa çıkaran TMO’da Ayçiçek yağının 5 litresi ise 135 liraya kadar düştü. Yetişenin litre litre aldığı Ayçiçek yağı adeta vurgun yedi. Peki, TMO markette hangi ürünler ne kadara satılıyor?