TMO Fiyatları 29.90 TL'ye Kadar Düşürdü! Ayçiçek Yağını 135 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Baldo Pirinç, Mercimek, Nohut Fiyatları Dip Yaptı! Marketin Katalog İndirimi Başladı!
Hem uygun fiyatları hem de kaliteli ürünleriyle müşterilerinin yüzlerinden güller açtıran TMO Market, özellikle Ayçiçek yağında ve bakliyatta dev bir indirim daha başladı! En ucuz ürünlerini satışa çıkaran TMO’da Ayçiçek yağının 5 litresi ise 135 liraya kadar düştü. Yetişenin litre litre aldığı Ayçiçek yağı adeta vurgun yedi. Peki, TMO markette hangi ürünler ne kadara satılıyor?
PTT AVM işbirliğiyle satışlarını gerçekleştiren TMO market, fiyatlarına netlik kazandırdı. Fiziksel alışveriş yapmak isteyenler ise Tarım Kredi Market’ten ürünlerini satışa çıkaran TMO, her gün milyonlarca kişinin kaliteli ürünleri satın almasına sebebiyet veriyordu. TMO Market’ten gelen indirimse herkesi şaşırttı. İşte TMO marketin indirimleri…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.