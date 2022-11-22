- 22 Kas 2022 - 16:24 G: 22 Kas 2022 - 16:35

TMO Market’ten Ayçiçek Yağına, Bakliyata Dev İndirim! En Ucuz Ürünler Sadece TMO’da! 135 Liraya Kadar Düştü; Yetişen Litre Litre Alıyor…

Hem uygun fiyatları hem de kaliteli ürünleriyle müşterilerinin yüzlerinden güller açtıran TMO Market, özellikle Ayçiçek yağında ve bakliyatta dev bir indirim daha başladı! En ucuz ürünlerini satışa çıkaran TMO’da Ayçiçek yağının 5 litresi ise 135 liraya kadar düştü. Yetişenin litre litre aldığı Ayçiçek yağı adeta vurgun yedi. Peki, TMO markette hangi ürünler ne kadara satılıyor?

PTT AVM işbirliğiyle satışlarını gerçekleştiren TMO market, fiyatlarına netlik kazandırdı. Fiziksel alışveriş yapmak isteyenler ise Tarım Kredi Market’ten ürünlerini satışa çıkaran TMO, her gün milyonlarca kişinin kaliteli ürünleri satın almasına sebebiyet veriyordu. TMO Market’ten gelen indirimse herkesi şaşırttı. İşte TMO marketin indirimleri…

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22 Kas 2022 - 16:24 Ankara- Yaşam

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