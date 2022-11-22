Mahmut Tuncer’in Son Hali Şoke Etti! Kral Çökmüş “Nemrut Dağı’ndaki Taşlara Dönmüş!” Ağzı, Yüzü… Gönül Dağı Dizisinde İlk Kez Ortaya Çıkmıştı…

Geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde seyirci karşısına çıkan Mahmut Tuncer, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Meydana çıktığı gibi gündeme oturmayı başaran Mahmut Tuncer, değişimiyle herkesi şaşırttı. Özellikle de yüz hatlarındaki farklılıklar ile gündemden düşmeyen Mahmut Tuncer’in o fotoğrafı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Peki, Mahmut Tuncer’in son hali nasıl? Mahmut Tuncer şimdilerde ne yapıyor? Mahmut Tuncer’in son haline ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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