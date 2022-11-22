- 22 Kas 2022 - 16:26 G: 22 Kas 2022 - 16:43

Mahmut Tuncer’in Son Hali Şoke Etti! “Nemrut Dağı’ndaki Taşlara Dönmüş!” Ağzı, Yüzü… Yıllar Sonra İlk Kez Ortaya Çıkmıştı…

Geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde seyirci karşısına çıkan Mahmut Tuncer, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Meydana çıktığı gibi gündeme oturmayı başaran Mahmut Tuncer, değişimiyle herkesi şaşırttı. Özellikle de yüz hatlarındaki farklılıklar ile gündemden düşmeyen Mahmut Tuncer’in o fotoğrafı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. İşte Mahmut Tuncer ve eski hali...

Geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde seyirci karşısına çıkan Mahmut Tuncer, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Meydana çıktığı gibi gündeme oturmayı başaran Mahmut Tuncer, değişimiyle herkesi şaşırttı. Özellikle de yüz hatlarındaki farklılıklar ile gündemden düşmeyen Mahmut Tuncer’in o fotoğrafı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Peki, Mahmut Tuncer’in son hali nasıl? Mahmut Tuncer şimdilerde ne yapıyor? Mahmut Tuncer’in son haline ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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22 Kas 2022 - 16:26 - Magazin

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