Mahmut Tuncer’in Son Hali Şoke Etti! “Nemrut Dağı’ndaki Taşlara Dönmüş!” Ağzı, Yüzü… Yıllar Sonra İlk Kez Ortaya Çıkmıştı…
Geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde seyirci karşısına çıkan Mahmut Tuncer, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Meydana çıktığı gibi gündeme oturmayı başaran Mahmut Tuncer, değişimiyle herkesi şaşırttı. Özellikle de yüz hatlarındaki farklılıklar ile gündemden düşmeyen Mahmut Tuncer’in o fotoğrafı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. İşte Mahmut Tuncer ve eski hali...
Geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde seyirci karşısına çıkan Mahmut Tuncer, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Meydana çıktığı gibi gündeme oturmayı başaran Mahmut Tuncer, değişimiyle herkesi şaşırttı. Özellikle de yüz hatlarındaki farklılıklar ile gündemden düşmeyen Mahmut Tuncer’in o fotoğrafı, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Peki, Mahmut Tuncer’in son hali nasıl? Mahmut Tuncer şimdilerde ne yapıyor? Mahmut Tuncer’in son haline ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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22 Kas 2022 - 16:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.