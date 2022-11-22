- 22 Kas 2022 - 16:42 G: 22 Kas 2022 - 16:46

Hadise’den Boşanan Mehmet Dinçerler Sonunda Bunu da Yaptı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer Aşkına Aldığı Hediyeler Yalanmış…

Ünlü pop şarkıcısı Hadise ile yaşadığı sansasyonel ayrılık sürecinin ardından yeni bir aşka yelken açması ile dikkat çeken ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, aradığı mutluluğu bir kez daha bulamadı. Mehmet Dinçerler’in ani ayrılığı dikkat çekerken; ünlü iş insanının son ilişkisine dair çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte Mehmet Dinçerler cephesinden son detaylar...

Ünlü pop şarkıcısı Hadise ile yaşadığı sansasyonel ayrılık sürecinin ardından yeni bir aşka yelken açması ile dikkat çeken ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, aradığı mutluluğu bir kez daha bulamadı. Mehmet Dinçerler’in ani ayrılığı dikkat çekerken; ünlü iş insanının son ilişkisine dair çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Memleketine geri döndüğü öğrenilen Kuveytli model Rawan Bin Hussain ile Mehmet Dinçerler’in aşkının gerçek olmadığına ilişkin olan o iddialar, sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. Peki, Mehmet Dinçerler ile Rawan Bin Hussain ayrıldı mı? Mehmet Dinçerler ile Rawan Bin Hussain neden ayrıldı? Mehmet Dinçerler ile Rawan Bin Hussain’in aşkı gerçek değil miydi? İşte, detaylar…

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22 Kas 2022 - 16:42 - Magazin

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Hadise’den Boşanan Mehmet Dinçerler Sonunda Bunu da Yaptı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer Aşkına Aldığı Hediyeler Yalanmış… mask
Hadise’den Boşanan Mehmet Dinçerler Sonunda Bunu da Yaptı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Meğer Aşkına Aldığı Hediyeler Yalanmış…
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