Hadise’nin Eski Eşi Mehmet Dinçerler Hakkında Şok İddia! Rawan Bin Hussain’le Sevgili Olma Karşılığında 5 Bin Dolar Ödemiş... Sonunda Bunu da Yaptı!

Ünlü pop şarkıcısı Hadise ile yaşadığı sansasyonel ayrılık sürecinin ardından yeni bir aşka yelken açması ile dikkat çeken ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, aradığı mutluluğu bir kez daha bulamadı. Mehmet Dinçerler’in ani ayrılığı dikkat çekerken; ünlü iş insanının son ilişkisine dair çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Memleketine geri döndüğü öğrenilen Kuveytli model Rawan Bin Hussain ile Mehmet Dinçerler’in aşkının gerçek olmadığına ilişkin olan o iddialar, sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. Peki, Mehmet Dinçerler ile Rawan Bin Hussain ayrıldı mı? Mehmet Dinçerler ile Rawan Bin Hussain neden ayrıldı? Mehmet Dinçerler ile Rawan Bin Hussain’in aşkı gerçek değil miydi? İşte, detaylar…

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