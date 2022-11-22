Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan İntikam için Mine’ye Resti Çekti! Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Somer Tutuştu... 8,9 Şiddetinde Depreme Hazır Olun!

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü seyirci karşısına bu akşam çıkacak. Bölümden önce yayınlanan fragmanda Türkan’ın başına gelenler ile şimdiden gündem olmayı başaran Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı çok konuşulmaya devam ederken; dizinin 27. bölümüne ilişkin ipuçları yapım ekibinden geldi. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin seyircisi nefeslerini şimdiden tuttu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam var mı? İşte, detaylar…

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