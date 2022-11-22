Burçin Terzioğlu’nu Görenler “Mine Tugay” Diyor! Saçları, Başları… “Poyraz Karayel Görse Şok Olur!” Twitter 12 Saattir Onu Konuşuyor…

2008 yılında Murat Yıldırım’la aşk yaşayarak evlenen Burçin Terzioğlu, 2014 yılında boşanmaya karar vermişlerdi. Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, “Poyraz Karayel” isimli dizide tanıştığı İlker Kaleli’yle uzun bir aşk yaşadığı biliniyordu. Evlenecekleri beklenirken gelen ayrılık haberiyle sevenlerini kahreden İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, bir daha geri dönmemişlerdi. Sıla’yla şu sıralar mutlu bir birliktelik içerisinde olan İlker Kaleli herkesi şaşırtıyordu. Başarılı oyuncunun yeniden ekranlara dönmesi bekleniyordu ama gelen son kareler büyük bir imaj değişimi içerisinde olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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