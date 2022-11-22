Burçin Terzioğlu’nu Görenler “Mine Tugay” Diyor! Saçları, Başları… “Poyraz Karayel Görse Şok Olur!” Twitter 12 Saattir Onu Konuşuyor…
Ekranların aranan yüzü haline gelen güzeller güzeli oyuncu Burçin Terzioğlu’nun son halini gören “Mine Tugay” demeden yapamadı. Saçı, başı ve imajı tamamen değişen Burçin Terzioğlu’na sevenleri ise “Poyraz Karayel görse şok olur” yorumlarında bulundular! Twitter’ın tam tamına 12 saattir kendisini konuşmasına neden olan Burçin Terzioğlu, sevenlerini bir kez daha şaşırtmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
2008 yılında Murat Yıldırım’la aşk yaşayarak evlenen Burçin Terzioğlu, 2014 yılında boşanmaya karar vermişlerdi. Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, “Poyraz Karayel” isimli dizide tanıştığı İlker Kaleli’yle uzun bir aşk yaşadığı biliniyordu. Evlenecekleri beklenirken gelen ayrılık haberiyle sevenlerini kahreden İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, bir daha geri dönmemişlerdi. Sıla’yla şu sıralar mutlu bir birliktelik içerisinde olan İlker Kaleli herkesi şaşırtıyordu. Başarılı oyuncunun yeniden ekranlara dönmesi bekleniyordu ama gelen son kareler büyük bir imaj değişimi içerisinde olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.