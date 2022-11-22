- 22 Kas 2022 - 21:03 G: 22 Kas 2022 - 21:32

Survivor Ayşe Bu Kez Acun Ilıcalı’yı Bitirecek! Her Şeyi İfşa Etti; Maaşlı Çalışanı Olmuştu ama O Dedikleri Her Şeyi Yerle Bir Etti!

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel’in bu sözleri Acun Ilıcalı’yı yerle bir edebilir! Her şeyi ifşa eden Ayşe Yüksel’in işinden olacağına dair yorumlar yapıldı. Acun Medya’nın maaaşlı çalışanı olduğu konuşulan Ayşe Yüksel, dedikleriyle her şeyi yerle bir etti. Konu hakkında sessiz kalamayan Yüksel’e ilk tepki ise sevenlerinden geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına ilk kez 2021 yılında katılan Ayşe Yüksel, yarışmadan bir yıl sonra yeniden bulunmuştu. All Star’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’in yarışmadan sonra hayatı komple değişmişti. Survivor Panorama masasında maaşlı çalışan olacağı konuşulan Ayşe Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir paylaşım her şeyi ifşa etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Kas 2022 - 21:03 Ankara- Yaşam

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