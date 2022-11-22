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22 Kas 2022 - 21:03

Survivor Ayşe Bu Kez Acun Ilıcalı’yı Bitirecek! Her Şeyi İfşa Etti; Maaşlı Çalışanı Olmuştu ama O Dedikleri Her Şeyi Yerle Bir Etti!

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel’in bu sözleri Acun Ilıcalı’yı yerle bir edebilir! Her şeyi ifşa eden Ayşe Yüksel’in işinden olacağına dair yorumlar yapıldı. Acun Medya’nın maaaşlı çalışanı olduğu konuşulan Ayşe Yüksel, dedikleriyle her şeyi yerle bir etti. Konu hakkında sessiz kalamayan Yüksel’e ilk tepki ise sevenlerinden geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…