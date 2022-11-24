Migros Market’ten Ayçiçek Yağında Dev İndirim Yaptı! 21 Liraya Kadar Düştü; Yudum, Komili, Orkide, Turna Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Evlerin, yemeklerin olmazsa olmazı Ayçiçek yağı için Migros Market’ten vurgun yapacak bir indirim geldi! 21 liraya kadar düşen Ayçiçek yağı, yüzleri güldürdü. Migros Market’te satışı olan Ayçiçek yağı markalarını ise sizler için Haberler Ankara olarak düzenledik. Peki; Yudum, Komili, Orkide, Turna ve diğer markaların Ayçiçek yağları ne kadar oldu?
Sadece birkaç ay öncesine kadar uygun fiyatlara satışı yapılan Ayçiçek yağı, hem enflasyonun hızla artışından hem de gelen zamlardan doğrudan etkilenmişti. Altın fiyatlarıyla yarışır hale gelen Ayçiçek yağı, alıcısının ceplerini zorluyordu. Hal böyle olmadan Ayçiçek yağı alacak kişilerde yağları bitmeye yakın uzun bir araştırma yaparak hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünü arıyordu. Peki, Migros Market Ayçiçek yağında ne kadar indirim yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Haluk - 150 TL allışveriş yap sonra 1 LiTRE yağ 21 TL
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.