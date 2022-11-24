Migros Market’ten Ayçiçek Yağında Dev İndirim Yaptı! 21 Liraya Kadar Düştü; Yudum, Komili, Orkide, Turna Ayçiçek Yağı Fiyatları…

Sadece birkaç ay öncesine kadar uygun fiyatlara satışı yapılan Ayçiçek yağı, hem enflasyonun hızla artışından hem de gelen zamlardan doğrudan etkilenmişti. Altın fiyatlarıyla yarışır hale gelen Ayçiçek yağı, alıcısının ceplerini zorluyordu. Hal böyle olmadan Ayçiçek yağı alacak kişilerde yağları bitmeye yakın uzun bir araştırma yaparak hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünü arıyordu. Peki, Migros Market Ayçiçek yağında ne kadar indirim yaptı?

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