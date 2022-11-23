- 23 Kas 2022 - 11:52 G: 23 Kas 2022 - 12:00

Show TV’den Baba Dizisi Hakkında Final Kararı! Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın Yolları Sonsuza Kadar Ayrıldı… “Güle Güle!”

SHOW TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Baba’dan kahreden bir final kararı geldi! Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın büyük emekleri bulunan Baba dizisindeki oyuncuların yolları sonsuza kadar ayrıldı! Sevenlerinden “Güle güle” yorumlarını alan Baba dizisi, herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Baba dizisinin finali ne zaman olacak?

Çağrı Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Baba dizisi, her bölümüyle seyircileri ekranlara kilitliyordu. Ekranlara geldiği ilk bölümlerle seyircileri ekranlara kilitleyen Baba dizisi, senaryosunun değişmesiyle seyirci kaybetmeye başlamıştı. İkinci sezona bambaşka bir hikayeyle başlayan Baba dizisinden, istenen verim alınmamıştı. Reytingleri giderek düşen Baba dizisinin finaline dair ilk açıklama yapımdan geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Kas 2022 - 11:52 Ankara- Yaşam

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