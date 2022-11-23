Show TV’den Baba Dizisi Hakkında Final Kararı! Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın Yolları Sonsuza Kadar Ayrıldı… “Güle Güle!”
SHOW TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Baba’dan kahreden bir final kararı geldi! Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın büyük emekleri bulunan Baba dizisindeki oyuncuların yolları sonsuza kadar ayrıldı! Sevenlerinden “Güle güle” yorumlarını alan Baba dizisi, herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Baba dizisinin finali ne zaman olacak?
Çağrı Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Baba dizisi, her bölümüyle seyircileri ekranlara kilitliyordu. Ekranlara geldiği ilk bölümlerle seyircileri ekranlara kilitleyen Baba dizisi, senaryosunun değişmesiyle seyirci kaybetmeye başlamıştı. İkinci sezona bambaşka bir hikayeyle başlayan Baba dizisinden, istenen verim alınmamıştı. Reytingleri giderek düşen Baba dizisinin finaline dair ilk açıklama yapımdan geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.