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23 Kas 2022 - 11:52

Show TV’den Baba Dizisi Hakkında Final Kararı! Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın Yolları Sonsuza Kadar Ayrıldı… “Güle Güle!”

SHOW TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Baba’dan kahreden bir final kararı geldi! Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın büyük emekleri bulunan Baba dizisindeki oyuncuların yolları sonsuza kadar ayrıldı! Sevenlerinden “Güle güle” yorumlarını alan Baba dizisi, herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Baba dizisinin finali ne zaman olacak?