Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kayınvalidesine Büyük Şok! Başak Dizer’in Elleri Kolları Titremeye Başladı! Twitter Resmen Yıkılıyor! Meğer….
Televizyon dünyasında tanıştıktan sonra hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, nisan ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftten gelen müjdeli haber üzerine Kıvanç Tatlıtuğ’un yaptırdığı yeni dövmeler dikkat çekmişti. İşte o dövmelerle ilgili ortaya çıkan detaylar...
Televizyon dünyasında tanıştıktan sonra hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, nisan ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftten gelen müjdeli haber üzerine Kıvanç Tatlıtuğ’un yaptırdığı yeni dövmeler dikkat çekmişti. Kıvanç Tatlıtuğ’un ser verip sır vermediği dövmeleri niye yaptırdığı ortaya çıktı! Peki, Kıvanç Tatlıtuğ’un dövmelerinin anlamları neler? Kıvanç Tatlıtuğ gül dövmesini neden, kimin için yaptırdı? İşte, detaylar…
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23 Kas 2022 - 12:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.