Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kayınvalidesine Büyük Şok! Başak Dizer’in Elleri Kolları Titremeye Başladı! Twitter Resmen Yıkılıyor! Meğer….

Televizyon dünyasında tanıştıktan sonra hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, nisan ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftten gelen müjdeli haber üzerine Kıvanç Tatlıtuğ’un yaptırdığı yeni dövmeler dikkat çekmişti. Kıvanç Tatlıtuğ’un ser verip sır vermediği dövmeleri niye yaptırdığı ortaya çıktı! Peki, Kıvanç Tatlıtuğ’un dövmelerinin anlamları neler? Kıvanç Tatlıtuğ gül dövmesini neden, kimin için yaptırdı? İşte, detaylar…

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