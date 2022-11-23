- 23 Kas 2022 - 12:36 G: 23 Kas 2022 - 13:09

Esra Erol Canlı Yayında Deliye Döndü! Stüdyoda Olaylar Koptu; Bakanlık Bile Harekete Geçti! Yüzü Kızarmadan Evli Haliyle 15 Yaşında…

ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Esra Erol’da programına kon olan Hasan ve Gülizar Akbulut çiftine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan soruşturma şoku geldi. Kocasını ve dört çocuğunu bırakarak evden kaçan Gülizar Akbulut’un istismar suçu işlediği olayda bakın neler oldu. İşte Esra Erol programından son detaylar...

ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Esra Erol’da programına kon olan Hasan ve Gülizar Akbulut çiftine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan soruşturma şoku geldi. Kocasını ve dört çocuğunu bırakarak evden kaçan Gülizar Akbulut’un istismar suçu işlediği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamasında da yer alırken; bakanlık tarafından yapılan açıklamada yer alan diğer ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gülizar Akbulut olayı ile ilgili ne dedi? Esra Erol’da Gülizar Akbulut olayı ne? İşte, detaylar…

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23 Kas 2022 - 12:36 - Magazin

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