Esra Erol Canlı Yayında Deliye Döndü! Stüdyoda Olaylar Koptu; Bakanlık Bile Harekete Geçti! Yüzü Kızarmadan Evli Haliyle 15 Yaşında…
ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Esra Erol’da programına kon olan Hasan ve Gülizar Akbulut çiftine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan soruşturma şoku geldi. Kocasını ve dört çocuğunu bırakarak evden kaçan Gülizar Akbulut’un istismar suçu işlediği olayda bakın neler oldu. İşte Esra Erol programından son detaylar...
ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Esra Erol’da programına kon olan Hasan ve Gülizar Akbulut çiftine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan soruşturma şoku geldi. Kocasını ve dört çocuğunu bırakarak evden kaçan Gülizar Akbulut’un istismar suçu işlediği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamasında da yer alırken; bakanlık tarafından yapılan açıklamada yer alan diğer ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gülizar Akbulut olayı ile ilgili ne dedi? Esra Erol’da Gülizar Akbulut olayı ne? İşte, detaylar…
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23 Kas 2022 - 12:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.