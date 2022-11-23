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23 Kas 2022 - 12:47

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Hamile Mi? Kazım Ağa’nın Cenazesi Kalkmadan Yaşananlar Dudakları Uçuklattı! “Yazıklar Olsun” Twitter, Instagram Sallanıyor! Meğer…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda büyük bomba patlak verdi! Seyran’ın hamile olup olmadığını merak eden seyirci, hayatının şokunu yaşadı. Kazım Ağa’nın cenazesi kalkmadan bu anların yaşanması ise “Yazıklar olsun!” demeden yapamadı! Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarını sallayan Yalı Çapkını dizisi, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…