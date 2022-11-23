Masterchef Büşra’nın Kavgası Saç Baş Yoldurdu! Şefler Bile “Yeter! Şuramıza Kadar Geldi!” Dedi! O İsim Çoktan Diskalifiye Edildi!
Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ipler gerildi. Bu hafta eleme potasına da giren Büşra Zambak ile MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu’nun arasında çıkan ‘ego’ tartışması yarışmaya resmen damga vurdu. İşte detaylar...
Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ipler gerildi. Bu hafta eleme potasına da giren Büşra Zambak ile MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu’nun arasında çıkan ‘ego’ tartışması yarışmaya resmen damga vurdu. Bu tartışmanın ardından sosyal medya da kaynamaya başladı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışması Somer Sivrioğlu ile Büşra Zambak neden tartıştı? Somer Sivrioğlu, Büşra Zambak için ne dedi? İşte, detaylar…
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23 Kas 2022 - 12:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.