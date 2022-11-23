Masterchef Büşra’nın Kavgası Saç Baş Yoldurdu! Şefler Bile “Yeter! Şuramıza Kadar Geldi!” Dedi! O İsim Çoktan Diskalifiye Edildi!

Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ipler gerildi. Bu hafta eleme potasına da giren Büşra Zambak ile MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu’nun arasında çıkan ‘ego’ tartışması yarışmaya resmen damga vurdu. Bu tartışmanın ardından sosyal medya da kaynamaya başladı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışması Somer Sivrioğlu ile Büşra Zambak neden tartıştı? Somer Sivrioğlu, Büşra Zambak için ne dedi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...