Bir süredir zam alacak iddiaları ile sigara içenlerin gündeminde olan sigara fiyatlarına beklenen zam geldi. Ekim ayında gelen son zamdan sonra fiyatlarını güncelleyen son sigara markası JTI oldu. JTI’den gelen yeni fiyatlar, sigara içen tiryakileri bir hayli üzdü. Peki, sigara fiyatlarına zam mı geldi? Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris yeni zamlı fiyatları ne kadar oldu? 23 Kasım güncel sigara fiyatları ne oldu? İşte, detaylar…

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