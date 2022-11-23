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23 Kas 2022 - 13:06

Masterchef Fatma Nur, Acun Medya’yı “Ben Gitmek İstiyorum” Diye İnletti! Barış’tan Sonra… Acun Ilıcalı’nın Meşhur Sözü Kulaklarda Çınlıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Fatma Nur, Acun Medya’yı resmen “Ben gitmek istiyorum” diye diye inletti. Barış’tan sonra evine gidecek olan ismin Fatma Nur olacağının kesinleşmesi, Acun Ilıcalı’nın sözlerini kulaklarda inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…