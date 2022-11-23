Masterchef Fatma Nur, Acun Medya’yı “Ben Gitmek İstiyorum” Diye İnletti! Barış’tan Sonra… Acun Ilıcalı’nın Meşhur Sözü Kulaklarda Çınlıyor!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Fatma Nur, Acun Medya’yı resmen “Ben gitmek istiyorum” diye diye inletti. Barış’tan sonra evine gidecek olan ismin Fatma Nur olacağının kesinleşmesi, Acun Ilıcalı’nın sözlerini kulaklarda inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele vermiş ve kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Mavi takımdaki oyuncular ise yuvalama yemeği yaparak dokunulmazlık mücadelesi vermişlerdi. Yarışmacı Fatma Nur’un yaptıkları şefleri çılgına çevirince bütün ipler inceldiği yerden koptu! Eve gitmek istediğini bas bas bağıran Fatma Nur, ortalığı kattı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.