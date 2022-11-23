Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu Krize Girdiler! Tam Cepleri Para Görecekken Öyle Bir Karar Verildi Ki… “Yok Artık!”
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaşacağı Star TV ekranlarının Çöp Adam isimli yeni dizisine ilişkin sıcak gelişme yaşandı. Bu çarşamba seyirci karşısına çıkması beklenen Çöp Adam dizisi sürpriz bir şekilde erteleme kararı aldı. İşte detaylar...
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaşacağı Star TV ekranlarının Çöp Adam isimli yeni dizisine ilişkin sıcak gelişme yaşandı. Bu çarşamba seyirci karşısına çıkması beklenen Çöp Adam dizisi sürpriz bir şekilde erteleme kararı aldı. Neden erteleme kararı aldığı merak edilirken; beklenen açıklama bugün geldi! Peki, Çöp Adam dizisinin yeni yayın tarihi ne? Çöp Adam dizisi neden erteleme kararı aldı? Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? İşte, detaylar…
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23 Kas 2022 - 13:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.