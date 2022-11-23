Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu Krize Girdiler! Tam Cepleri Para Görecekken Öyle Bir Karar Verildi Ki… “Yok Artık!”

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaşacağı Star TV ekranlarının Çöp Adam isimli yeni dizisine ilişkin sıcak gelişme yaşandı. Bu çarşamba seyirci karşısına çıkması beklenen Çöp Adam dizisi sürpriz bir şekilde erteleme kararı aldı. Neden erteleme kararı aldığı merak edilirken; beklenen açıklama bugün geldi! Peki, Çöp Adam dizisinin yeni yayın tarihi ne? Çöp Adam dizisi neden erteleme kararı aldı? Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? İşte, detaylar…

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