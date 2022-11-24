İbrahim Tatlıses'le İlgili Büyük Sır Ortaya Çıktı! Hülya Avşar Ağzından Kaçırdı! İmparator Hayranları Delirdi! Meğer Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ile Avşar kızı lakaplı Hülya Avşar’ın başrollerini paylaştığı Mavi Mavi isimli film, seneler sonra yeniden gündem oldu. İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar’ın oldukça sıcak olan öpüşme sahnesi ile hafızalara kazınan Mavi Mavi isimli film ile ilgili yıllar sonra konuşan Hülya Avşar, öpüşme sahnesinden de bahsetti. İşte detaylar...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ile Avşar kızı lakaplı Hülya Avşar’ın başrollerini paylaştığı Mavi Mavi isimli film, seneler sonra yeniden gündem oldu. İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar’ın oldukça sıcak olan öpüşme sahnesi ile hafızalara kazınan Mavi Mavi isimli film ile ilgili yıllar sonra konuşan Hülya Avşar, öpüşme sahnesinden de bahsetti! Peki, Hülya Avşar Mavi Mavi filmindeki öpüşme sahnesi için ne söyledi? Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses için ne dedi? İşte, detaylar…
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24 Kas 2022 - 00:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.