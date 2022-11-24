Manyak, Acımasız, Ruh Hastası Burçlar Belli Oldu? Her Tarafı Tehlike Kokuyor! İşte Her Olayda Gözü Kararan Saldırgan O Burçlar…
Her burcun yönetici gezegeninden evlerinin konumuna göre pek çok belirgin karakteristik özelliği bulunuyor. Bu da elbette burçlara sahip olan insanların inatçılıktan cimriliğe kadar belirgin bir şekilde seyreden karakteristik özellikleri hakkında çevresindeki kişilere ipuçları veriyor. İşte manyak ötesi burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Her burcun yönetici gezegeninden evlerinin konumuna göre pek çok belirgin karakteristik özelliği bulunuyor. Bu da elbette burçlara sahip olan insanların inatçılıktan cimriliğe kadar belirgin bir şekilde seyreden karakteristik özellikleri hakkında çevresindeki kişilere ipuçları veriyor. Ancak bazı burçlar var ki, o burçlara sahip olanlar inatçılık ve cimrilikten de öte daha belirgin bir şekilde ‘manyak’ oluyor. Öyle ki, astrologlar bu burçların bir mafya dizisi olan Çukur’da rol kapmasının garanti olduğunu düşünüyor! Peki, manyak ötesi burçlar hangileridir? Çukur’da başrol olsa sırıtmayacak burçlar hangileri? İşte her olayda gözü kararan, ruh hastası burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
24 Kas 2022 - 00:57 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.