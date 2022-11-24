- 24 Kas 2022 - 00:57

Manyak, Acımasız, Ruh Hastası Burçlar Belli Oldu? Her Tarafı Tehlike Kokuyor! İşte Her Olayda Gözü Kararan Saldırgan O Burçlar…

Her burcun yönetici gezegeninden evlerinin konumuna göre pek çok belirgin karakteristik özelliği bulunuyor. Bu da elbette burçlara sahip olan insanların inatçılıktan cimriliğe kadar belirgin bir şekilde seyreden karakteristik özellikleri hakkında çevresindeki kişilere ipuçları veriyor. İşte manyak ötesi burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Her burcun yönetici gezegeninden evlerinin konumuna göre pek çok belirgin karakteristik özelliği bulunuyor. Bu da elbette burçlara sahip olan insanların inatçılıktan cimriliğe kadar belirgin bir şekilde seyreden karakteristik özellikleri hakkında çevresindeki kişilere ipuçları veriyor. Ancak bazı burçlar var ki, o burçlara sahip olanlar inatçılık ve cimrilikten de öte daha belirgin bir şekilde ‘manyak’ oluyor. Öyle ki, astrologlar bu burçların bir mafya dizisi olan Çukur’da rol kapmasının garanti olduğunu düşünüyor! Peki, manyak ötesi burçlar hangileridir? Çukur’da başrol olsa sırıtmayacak burçlar hangileri? İşte her olayda gözü kararan, ruh hastası burçlar…

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24 Kas 2022 - 00:57 - Burç Haberleri

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