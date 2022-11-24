40’ından Sonra Evlilikten Soğuyan Burçlar Belli Oldu! Sonradan Çapkın Oluyorlar! İşte 40’ından Sonra Teneşir ile Paklanacak O Burçlar...
İlişkilerinde normalden farklı olan insanların burçlarını hiç düşündünüz mü? Bingo, burçların sağladığı karakteristik özellikler, aslında sadece günlük tavırlarımızı değil; aynı zamanda özel ilişkilerimizde nasıl birer insan olacağımızı da dibine kadar gösteriyor. Bu karakteristik etki nedeniyle bazı burçlara sahip olan insanlar son derece sadık birer aşık olurken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise son derece çapkın oluyor. İşte evlilikten soğuyan burçlar...
İlişkilerinde normalden farklı olan insanların burçlarını hiç düşündünüz mü? Bingo, burçların sağladığı karakteristik özellikler, aslında sadece günlük tavırlarımızı değil; aynı zamanda özel ilişkilerimizde nasıl birer insan olacağımızı da dibine kadar gösteriyor. Bu karakteristik etki nedeniyle bazı burçlara sahip olan insanlar son derece sadık birer aşık olurken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise son derece çapkın oluyor. Ancak bazı burçlar var ki, onlarda çapkınlık 40’lı yaşlarda başlıyor! Peki, 40 yaşından sonra evlilikten soğuyan burçlar hangileridir? İşte sonradan çapkın olan burçlar…
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24 Kas 2022 - 00:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.