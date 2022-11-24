Camdaki Kız Nalan’ın Gerçek Babası Sonunda Ortaya Çıktı! Savaşçı Dizisinin Oktay Göktürk’ü Şok Edecek! Anlaşmalar Yapıldı...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, bu haftaya bomba gibi bir fragman ile giriş yaptı. Seyircisinin heyecanını yükselten Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken; bir süredir gerçek babasının kim olduğu ile tartışılan Nalan’ın gerçek babası da yüzünü gösterdi. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, bu haftaya bomba gibi bir fragman ile giriş yaptı. Seyircisinin heyecanını yükselten Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken; bir süredir gerçek babasının kim olduğu ile tartışılan Nalan’ın gerçek babası da yüzünü gösterdi. Öte yandan Nalan’ın gerçek babasını görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisi Nalan’ın gerçek babası gibi? Camdaki Kız dizisinin Nalan’ının gerçek babasını kim oynuyor? İşte, detaylar…
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24 Kas 2022 - 00:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.