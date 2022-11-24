- 24 Kas 2022 - 00:31

Camdaki Kız Nalan’ın Gerçek Babası Sonunda Ortaya Çıktı! Savaşçı Dizisinin Oktay Göktürk’ü Şok Edecek! Anlaşmalar Yapıldı...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, bu haftaya bomba gibi bir fragman ile giriş yaptı. Seyircisinin heyecanını yükselten Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken; bir süredir gerçek babasının kim olduğu ile tartışılan Nalan’ın gerçek babası da yüzünü gösterdi. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, bu haftaya bomba gibi bir fragman ile giriş yaptı. Seyircisinin heyecanını yükselten Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken; bir süredir gerçek babasının kim olduğu ile tartışılan Nalan’ın gerçek babası da yüzünü gösterdi. Öte yandan Nalan’ın gerçek babasını görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisi Nalan’ın gerçek babası gibi? Camdaki Kız dizisinin Nalan’ının gerçek babasını kim oynuyor? İşte, detaylar…

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24 Kas 2022 - 00:31 - Dizi Haberleri

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Camdaki Kız Nalan’ın Gerçek Babası Sonunda Ortaya Çıktı! Savaşçı Dizisinin Oktay Göktürk’ü Şok Edecek! Anlaşmalar Yapıldı... mask
Camdaki Kız Nalan’ın Gerçek Babası Sonunda Ortaya Çıktı! Savaşçı Dizisinin Oktay Göktürk’ü Şok Edecek! Anlaşmalar Yapıldı...
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