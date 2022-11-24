Camdaki Kız Dizisinin Gerçek Hikaye Mi? Sonu Nasıl Bitiyor? Nalan ve Hayri Evleniyor... Duyunca Şok Olacaksınız! Nalan ve Babası Metin’in Yüzleşmesi…

Ekranların reyting rekortmeni olan Camdaki Kız dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Yarın ekranlara gelecek olan 55. bölüm fragmanı ile sosyal medyanın gündemine çoktan oturmuş olan Camdaki Kız dizisinde yaşanacaklar merak edilirken; asıl merak edilen şey ise, dizinin sonu olmaya başladı. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin uyarlandığı romanın sonu nihayet ortaya çıktı! Peki, Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesi nasıl bitiyor? Camdaki Kız dizisinin hikayesi gerçek mi? Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Hayri evleniyor mu? İşte, detaylar…

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