Yargı Dizisinden Pınar Deniz Vedayı Duyurdu! Twitter Yıkılıyor, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Pazar Akşamı Peçeteler Kutu Kutu Harcanacak…

Ekranların en çok ses getiren yapımları arasındaki yerini korumaya devam eden Yargı dizisinden bir ayrılık haberi geldi. Bu hafta bir oyuncusuna veda edecek olan Yargı dizisinde oyuncular yaptığı paylaşım ile vedayı resmen ifşaladı. Bunun üzerine hüznünü gizlemeyen Yargı dizisinin izleyicisi, diziden ayrılacak olan o ünlü isim için paylaşımlar yapmaya başladı. Peki, Yargı dizisinden ayrılacak olan isim kim? Yargı dizisinden kim ayrılıyor? Yargı dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

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