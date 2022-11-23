Yargı Dizisinden Pınar Deniz Vedayı Duyurdu! Twitter Yıkılıyor, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Pazar Akşamı Peçeteler Kutu Kutu Harcanacak…
Ekranların en çok ses getiren yapımları arasındaki yerini korumaya devam eden Yargı dizisinden bir ayrılık haberi geldi. Bu hafta bir oyuncusuna veda edecek olan Yargı dizisinde oyuncular yaptığı paylaşım ile vedayı resmen ifşaladı. Bunun üzerine hüznünü gizlemeyen Yargı dizisinin izleyicisi, diziden ayrılacak olan o ünlü isim için paylaşımlar yapmaya başladı. İşte detaylar...
Ekranların en çok ses getiren yapımları arasındaki yerini korumaya devam eden Yargı dizisinden bir ayrılık haberi geldi. Bu hafta bir oyuncusuna veda edecek olan Yargı dizisinde oyuncular yaptığı paylaşım ile vedayı resmen ifşaladı. Bunun üzerine hüznünü gizlemeyen Yargı dizisinin izleyicisi, diziden ayrılacak olan o ünlü isim için paylaşımlar yapmaya başladı. Peki, Yargı dizisinden ayrılacak olan isim kim? Yargı dizisinden kim ayrılıyor? Yargı dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
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23 Kas 2022 - 16:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.