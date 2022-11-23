Kerem Bürsin’e Acun Ilıcalı Hayatının Teklifini Sundu! Hande Erçel Bile Neye Uğradığını Şaşıracak; “Kerem Ne Oldu Sana!” Gümbür Gümbür…

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklara başlamışken; iddialara göre, Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı’dan çok iyi bir teklif aldı. Bu teklif üzerine sosyal medyanın gündemine oturan Kerem Bürsin’in ne yapacağı merak edilirken; ünlü oyuncuya gelen o teklif, herkesi resmen şoktan şoka sürükledi! Peki, Kerem Bürsin’e ne teklifi geldi? Acun Ilıcalı, Kerem Bürsin’e ne teklif etti? Kerem Bürsin, Acun Ilıcalı’nın teklifine ne yanıt verdi? İşte, detaylar…

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