Kerem Bürsin’e Acun Ilıcalı Hayatının Teklifini Sundu! Hande Erçel Bile Neye Uğradığını Şaşıracak; “Kerem Ne Oldu Sana!” Gümbür Gümbür…
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklara başlamışken; iddialara göre, Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı’dan çok iyi bir teklif aldı. Bu teklif üzerine sosyal medyanın gündemine oturan Kerem Bürsin’in ne yapacağı merak edilirken; ünlü oyuncuya gelen o teklif, herkesi resmen şoktan şoka sürükledi! İşte detaylar...
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklara başlamışken; iddialara göre, Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı’dan çok iyi bir teklif aldı. Bu teklif üzerine sosyal medyanın gündemine oturan Kerem Bürsin’in ne yapacağı merak edilirken; ünlü oyuncuya gelen o teklif, herkesi resmen şoktan şoka sürükledi! Peki, Kerem Bürsin’e ne teklifi geldi? Acun Ilıcalı, Kerem Bürsin’e ne teklif etti? Kerem Bürsin, Acun Ilıcalı’nın teklifine ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
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23 Kas 2022 - 16:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.