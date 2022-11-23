- 23 Kas 2022 - 16:35 G: 23 Kas 2022 - 16:40

Survivor’da Aşk Bombası Patlak Vermişti… Ayşe ve Poyraz Nikah Masasın mı Oturuyor? Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… “Yok Artık!”

Ekranların en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, yeni sezonu için geri sayıma geçmişken; şimdi de eski yarışmacıları ile gündemlerden düşmez oldu. Özellikle de pek çok aşkın doğduğu Survivor Türkiye yarışmasında iki yarışmacı yeniden iddiaların odağına oturdu. İşte Survivor dünyasından gelen düğün haberinin detayları...

Ekranların en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, yeni sezonu için geri sayıma geçmişken; şimdi de eski yarışmacıları ile gündemlerden düşmez oldu. Özellikle de pek çok aşkın doğduğu Survivor Türkiye yarışmasında iki yarışmacı yeniden iddiaların odağına oturdu. Survivor Türkiye yarışmasının 2021 sezonunda yarışan Ayşe Yüksel ile Yiğit Poyraz hakkında ortaya atılan o iddialar, kafaları bir hayli karıştırdı! Peki, Survivor Ayşe Yüksel ile Yiğit Poyraz arasında ne var? Ayşe Yüksel ile Yiğit Poyraz birlikte mi? İşte, detaylar...

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23 Kas 2022 - 16:35 - Magazin

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